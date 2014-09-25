Росія знову скоротила постачання газу до Словаччини
Словаччина продовжує недоодержувати російський газ.
Про це заявив офіційний представник компанії Slovensky plynarensky priemysel Петер Беднар, повідомляє РИА Новости.
"Компанія SPP зафіксувала в середу, 24 вересня, зниження поставок російського газу на рівні близько 10%", - сказав Беднар.
За його словами, у попередні два дні недопоставка газу становила близько 20%.
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Компанія SPP просить своїх замовників не хвилюватися - підземні сховища газу компанії заповнені практично на 100%. У них закачано близько 1,5 мільярда кубометрів газу, якого вистачить, щоб покрити споживання приблизно на п'ять місяців.
Раніше повідомлялося, що "Газпром" скоротив поставки газу в Словаччину на 25%.