Росія знову скоротила постачання газу до Словаччини

Про це заявив офіційний представник компанії Slovensky plynarensky priemysel Петер Беднар, повідомляє РИА Новости.

"Компанія SPP зафіксувала в середу, 24 вересня, зниження поставок російського газу на рівні близько 10%", - сказав Беднар.

За його словами, у попередні два дні недопоставка газу становила близько 20%.

Читайте такожЗМІ: "Газпром" скоротив постачання газу до Словаччини вже на 25%

Компанія SPP просить своїх замовників не хвилюватися - підземні сховища газу компанії заповнені практично на 100%. У них закачано близько 1,5 мільярда кубометрів газу, якого вистачить, щоб покрити споживання приблизно на п'ять місяців.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" скоротив поставки газу в Словаччину на 25%.