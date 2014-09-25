Ціни на нафту після досягнення 26-місячного мінімуму продовжують знижуватися

На світових торгах у четвер, 25 вересня, ціни на нафту Brent продовжують знижуватися після падіння до 26-місячного мінімуму в середу на тлі надлишку пропозиції, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,19 до $96,76 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,13 до $92,67 за барель. В ході торгів у середу Brent подешевшала до $95,60 - мінімального рівня з липня 2012 року.

США почали бомбити НПЗ на сході Сирії, захоплені Ісламською державою, щоб позбавити ісламістів важливого джерела доходу. Проте ринок не бачить в ситуації на Близькому Сході ризику для постачання нафтового ринку.

Читайте такожБюджет Росії все більше залежить від нафти - Світовий банкЕксперти вважають, що ціна Brent може наблизитися до $90 за барель, і тільки тоді ОПЕК зробить якісь конкретні дії для скорочення поставок і підтримки цінового рівня.

Минулого тижня генеральний секретар ОПЕК Абдулла аль-Бадрі сказав, що організація може знизити квоту на видобуток, але на цьому тижні міністр нафтової промисловості ОАЕ Мохаммед аль-Мазруи сказав, що таке рішення не може бути прийнято до наради ОПЕК в листопаді. Багато країн картелю розраховують свій бюджет з урахуванням ціни нафти не нижче 100 дол./бар.

Саудівська Аравія, найбільший виробник нафти в ОПЕК і найбільший у світі експортер, у серпні знизила видобуток до 9,597 мільйона барелів на добу з 10 мільйонів в липні, але підвищила експорт до 9,688 мільйона барелів на добу.

Читайте такожБюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96Лівія підвищила видобуток до 900.000 барелів на добу з 800.000 на початку тижня, нарощуючи виробництво на великому родовищі ель-Шарара.

Запаси нафти в США знизилися на 4,3 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі зростання на 400.000 барелів. Зниження запасів говорить про те, що США менше залежать від імпорту нафти.