Європа готується замінити російський газ іранським - ЗМІ

Криза у відносинах Росії та Заходу, котрий звинувачує Кремль у підтримці сепаратистів в Україні, може викликати рокіровку Москви і Тегерана як постачальників газу й об'єктів санкцій уже в недалекому майбутньому.

Європейських чиновників не зупиняють дві основні проблеми - санкції проти Ірану і недостатньо розвинена газопровідна інфраструктура, сказало Reuters джерело в Єврокомісії, яке бере участь у розробці енергетичної політики ЄС.

"Іран входить до наших головних пріоритетів як один із середньотермінових заходів, що допоможуть нам знизити залежність від російських постачань газу. Іранський газ може легко постучатися до Європи, і намітилося явне політичне зближення між Тегераном і Заходом", - сказало джерело.

Іран, що має другі за обсягом запаси газу в світі після Росії, може стати альтернативним постачальником у разі успішних переговорів про його ядерну програму.

"Високий потенціал видобутку газу, реформи в енергетичній галузі та триваюча нормалізація відносин із Заходом роблять Іран реальною альтернативою Росії", - йдеться в документі, підготовленому для зовнішньополітичного керівництва Євросоюзу після анексії Росією Криму.

У документі наголошується, що Іран не зможе стати постачальником газу найближчим часом через накладені на нього санкції й потреби у розвитку інфраструктури. При цьому керівництво країни готове до експорту газу.

"Іран може стати надійним енергетичним центром для Європи", - сказав, згідно з повідомленнями, президент Ірану Хасан Рухані президенту Австрії Хайнцу Фішеру.

"Іран намагається позиціонувати себе в Європі як заміну постачання російського газу. Він веде дуже складну гру, одночасно обговорюючи з Росією співробітництво для полегшення санкцій, а з Європою - заміну російського газу власним. Враховуючи нинішню політичну стратегію Росії, а саме конфронтацію з Європою, мені здається, у ЄС немає іншого вибору, крім пошуку нових постачальників газу", - сказав незалежний аналітик нафтогазового ринку в Дубаї Амір Ханджані.

Читайте також"Газпром" через припинення поставок до України переживає найгірші часиСанкції з Ірану, швидше за все, будуть зняті ще не скоро: дипломати не розраховують на остаточне вирішення питання про ядерну програму Ірану до крайнього терміну 24 листопада. Аналітики зазначають, що Іран уже втратив вигідний азіатський ринок зрідженого природного газу, який зайняв Катар, і тепер йому залишається сподіватися на Європу.

"Іран дуже сильно зацікавлений у постачаннях газу до Європи. Частина іранської економічної та політичної еліти і західні компанії готуються до закінчення санкцій", - сказав керівник досліджень енергетичного ринку Королівського коледжу в Лондоні Френк Умбах.

Держдепартамент США не прокоментував це питання.

Найкоротший шлях іранського газу до Європи пролягає через Туреччину, що вже купує іранське паливо, але пропускна спроможність діючого газопроводу Тебріз-Анкара недостатня для прокачування великих обсягів. Іран довгий час просуває ідею спеціалізованого Перського газопроводу, який зв'язав би велике родовище Південний Парс із Європою.

"Це надзвичайно амбітний проект. Якщо він буде здійснений хоча б наполовину, це буде великим досягненням як для Європи, так і Ірану", - сказав Ханджані.

Європейські інвестори і Єврокомісія хотіли б отримувати газ не безпосередньо з Ірану, а з території Туреччини, що було б дешевше і простіше з політичної точки зору.

Французька Total та італійська Eni в минулому виявляли інтерес до розробки Південного Парса, де запаси оцінюються у 50 трильйонів кубометрів, що відповідає обсягу споживання в Європі за 100 років. Згідно з незалежними розрахунками, якби санкції були зняті найближчим часом і до Ірану потекли б інвестиції, він зміг би відправляти до Туреччини і Європи 10-20 мільярдів кубометрів на рік до початку 2020-х років.