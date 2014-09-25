«Газпром» зареєстрував «дочку» для торгівлі на біржі

"Газпром" зареєстрував дочірню структуру, яка буде займатися постачанням газу за підсумками біржових торгів газом, повідомив журналістам начальник управління розподілу газу та паливних режимів ВАТ "Газпром" Геннадій Сухов, передає Прайм.

За його словами, компанія зареєстрована в Санкт-Петербурзі під назвою "Газпром міжрегіонгаз поставка" і повинна забезпечити взаємодію між біржею і газотранспортною системою "Газпрому".

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В "Газпром міжрегіонгаз" підтвердили створення дочірнього підприємства, яке буде займатися організацією транспортування газу, придбаного на торгах. "Компанія створена, але поки що не приступила до роботи", - додали в "Газпром межрегіонгазі".

Перші біржові торги природним газом в РФ повинні відбудуться 24 жовтня поточного року.