Російський «Лукойл» через санкції просить допомоги у влади

Про це журналістам сказав заступник міністра енергетики Кирило Молодцов, повідомляє ИТАР-ТАСС.

«Лукойл» звертається за підтримкою в частині доступу до нерозподіленого фонду родовищ вуглеводнів", - сказав він.

Як зазначив Молодцов, зараз опрацьовується набір необхідних інструментів для підтримки нафтових компаній в умовах західних санкцій, у тому числі з точки зору преференцій за чинними родовищами.

"У ситуації, коли компанії підпали під санкції, вони можуть звернутися до держави за підтримкою, якщо така знадобиться. Деякі вже вийшли на уряд з проханням надати підтримку, деякі, можливо, вийдуть. Міненерго спільно з Мінприроди, Мінекономрозвитку та Мінфіном у даний момент опрацьовують набір необхідних інструментів, у тому числі з точки зору преференцій за чинними родовищами", - сказав заступник міністра.

Нерозподілений фонд - ділянки надр, родовища, ділянки, поклади, пласти, на які не видані ліцензії на розвідку і видобуток або геологічне вивчення, розвідку та видобуток корисних копалин.

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Як повідомляв УНІАН, 5 російських енергетичних компаній - "Газпром", "Газпром нефть", " Лукойл", " Сургутнефтегаз", " Роснефть" - потрапили під санкції США.

Також, французька нафтогазова корпорація Total припиняє співпрацю з російською компанією "Лукойл" щодо спільної розробки родовищ в Західному Сибіру через санкції Заходу.