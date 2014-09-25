Російський «Лукойл» через санкції просить допомоги у влади
«Лукойл» на тлі санкцій просить держпідтримки у вигляді доступу до нерозподіленого фонду родовищ вуглеводнів.
Про це журналістам сказав заступник міністра енергетики Кирило Молодцов, повідомляє ИТАР-ТАСС.
«Лукойл» звертається за підтримкою в частині доступу до нерозподіленого фонду родовищ вуглеводнів", - сказав він.
Як зазначив Молодцов, зараз опрацьовується набір необхідних інструментів для підтримки нафтових компаній в умовах західних санкцій, у тому числі з точки зору преференцій за чинними родовищами.
"У ситуації, коли компанії підпали під санкції, вони можуть звернутися до держави за підтримкою, якщо така знадобиться. Деякі вже вийшли на уряд з проханням надати підтримку, деякі, можливо, вийдуть. Міненерго спільно з Мінприроди, Мінекономрозвитку та Мінфіном у даний момент опрацьовують набір необхідних інструментів, у тому числі з точки зору преференцій за чинними родовищами", - сказав заступник міністра.
Нерозподілений фонд - ділянки надр, родовища, ділянки, поклади, пласти, на які не видані ліцензії на розвідку і видобуток або геологічне вивчення, розвідку та видобуток корисних копалин.
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Як повідомляв УНІАН, 5 російських енергетичних компаній - "Газпром", "Газпром нефть", " Лукойл", " Сургутнефтегаз", " Роснефть" - потрапили під санкції США.
Також, французька нафтогазова корпорація Total припиняє співпрацю з російською компанією "Лукойл" щодо спільної розробки родовищ в Західному Сибіру через санкції Заходу.