«Роснефть» через санкції може втратити угоду з Morgan Stanley

Російська державна «Роснефть» може відмовитися від придбання нафотрейдингового підрозділу банку Morgan Stanley, тому що санкції Заходу фактично позбавляють її можливості фінансувати його повсякденну діяльність, повідомили три джерела, близькі до «Роснефти».

За їх словами, ймовірність угоди оцінюється від "можливої" до "дуже низької".

У самій компанії інформацію про можливу відмову від угоди з Morgan Stanley підтвердити відмовилися.

"Робота над угодою триває", - сказав Рейтер представник «Роснефти».

Підрозділ, який має намір придбати «Роснефть», займається продажем реальної нафти, а не фінансових інструментів, прив'язаних до ціни сировини. США хочуть, аби Morgan Stanley продав цей бізнес, оскільки вважають його занадто ризикованим для великого банку: будь-які непередбачені події, наприклад розлив нафти з танкера, можуть коштувати трейдеру мільярди доларів.

Представник Morgan Stanley відмовився від коментарів, а фінансовий директор банку Рут Порат сказала в липні, що угода повинна відбутися цього року.

«Роснефть» домовилася про купівлю нафтотрейдингового бізнесу Morgan Stanley в грудні минулого року, але цього року США і Євросоюз ввели проти кількох російських держкомпаній, включаючи «Роснефть», санкції, які зокрема обмежують доступ на міжнародний ринок капіталу. У «Роснефти» достатньо власних коштів для купівлі цього підрозділу, які джерела оцінюють у $300-400 мільйонів, але його повсякденна діяльність вимагає багатомільярдних банківських кредитів.

Точний розмір кредитних ліній Morgan Stanley невідомий, але кожен з таких великих трейдерів як Vitol, Mercuria і Trafigura користується кредитними лініями на $30-40 мільярдів в десятках банків.

"Угода просто не може відбутися. Знайти $300 мільйонів на покупку компанії не проблема, гроші у «Роснефти» є. Але вона не зможе вести цей бізнес", - сказало джерело в Росії, безпосередньо знайоме з ситуацією.

На думку іншого джерела, у разі завершення операції новий торговельний підрозділ «Роснефти» зіткнеться з гострим дефіцитом фінансових ресурсів.

"Фінансування під таку діяльність ніякого не буде. Дозволено (надавати фінансування) тільки на 30 днів, але і на 30 днів ніхто не буде давати діючи за принципом " як би чого не вийшло", - сказав він, підкресливши, що торговий бізнес Morgan Stanley вимагає постійно відкритих кредитних ліній на мільярди доларів.

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Є і ще одна перешкода: покупка повинна бути затверджена Комітетом з іноземних інвестицій США, який розглядає злиття і поглинання, що здатні вплинути на державну безпеку. Комітет запросив у обох сторін додаткову інформацію, що, за словами юристів, є звичайною практикою в подібних випадках.

"Американські бюрократи просто запросили додаткову інформацію. Ми як і раніше в грі", - сказало джерело в «Роснефти».

Але джерело в одному західному банку, що працює з «Роснефтью», зазначило, що навіть якщо їй дозволять придбати цей актив американського банку, санкції значно обмежать можливості «Роснефти» по роботі з ним.