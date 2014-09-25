«Енергоатом» хоче переробляти ядерне паливо на потужностях французької Areva

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є оператором усіх діючих атомних станцій України, вивчає можливість переробки відпрацьованого ядерного палива вітчизняних АЕС на потужностях французької компанії Areva.

Про це УНІАН розповіла виконуючий директор «Енергоатома» Наталія Шумкова на Енергетичному форумі в Києві.

«Зараз з компанією Areva ми перебуваємо в стані контрактних відносин. Ми виконуємо концептуальні дослідження можливості переробки нашого відпрацьованого палива, перш за все компанії Westinghouse, а також компанії ТВЕЛ, на потужностях заводу La Hague (Шербур, Франція - УНІАН)», – сказала Шумкова.

За її словами, питання переробки вимагає вивчення, оскільки на цей завод паливо конфігурації, що її використовують на українських реакторах, не направлялося.

Цю інформацію УНІАН підтвердив присутній на форумі представник компанії Areva в Україні Сергій Корольов, повідомивши, що компанія проводить дослідження з перевірки технічної можливості переробки відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС.

«Ми майже впевнені, що це можливо, тобто у нас завод збудовано таким чином, що він передбачає можливість переробки різного палива», - сказав Корольов, додавши, що дослідження допоможе це підтвердити.

Крім того він відзначив, що La Hague - один з найсучасніших і найпотужніших заводів з переробки ядерного палива у світі, куди направляють паливо з різних країн.

Водночас Шумкова повідомила, що результати дослідження очікується одержати до квітня 2015 року.

«Ми сподіваємося, що до кінця I кварталу 2015 року ми одержимо остаточну відповідь», - сказала виконуючий директор «Енергоатома».

За її словами, у разі отримання позитивної відповіді «Енергоатом» зможе укласти контракт на переробку відпрацьованого ядерного палива з компанією Areva.

При цьому Шумкова наголосила, що невдовзі має початися будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), куди планується направляти паливо з трьох українських АЕС, а можливість переробки палива у Франції розглядається як альтернативний варіант.

«Ми диверсифікуємо ризики і кваліфікуємо альтернативного постачальника такої послуги, аби ми точно знали, що якщо виникнуть якісь непереборні обставини, ми зможемо скористатися послугами компанії Areva», - сказала вона, додавши, що про контракт на вивезення і переробку палива поки що не йдеться.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2015 році почати будівництво ЦСВЯП в Чорнобильській зоні відчуження, що в майбутньому дасть змогу зберігати в Україні все використане ядерне паливо, тоді як зараз його частина за гроші тимчасово зберігається в Росії.

За словами президента «Енергоатома» Юрія Недашківського, Україна платить Росії не менш як 200 млн. дол. на рік за тимчасове зберігання відпрацьованого ядерного палива. Очікується, що в ЦСВЯП відвантажуватиметься використане ядерне паливо з Південно-Української, Рівненської і Хмельницької атомних станцій, тоді як Запорізька АЕС має власне сховище.

Проектні роботи з пускового комплексу мають бути завершені до кінця 2017 року. Основним виконавцем робіт вибрано американську компанію Holtec, а можливий обсяг фінансування робіт становитиме 3,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

AREVA S.A. — французька компанія, яка займається розробкою і виробництвом устаткування для атомної енергетики і виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Єдина компанія, представлена у всіх видах діяльності, пов'язаної з виробництвом ядерної енергії. Штаб-квартира компанії розташовується в Курбевуа, Париж.