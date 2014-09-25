Норвегія може збільшити видобуток газу, щоб допомогти ЄС зменшити залежність від "Газпрому"

Якщо ситуація з імпортом російського газу до ЄС ускладниться, Норвегія може дещо збільшити його видобуток і постачання європейським партнерам.

Про це заявив міністр енергетики Норвегії Торд Лієн на спільній прес-конференції з єврокомісаром з енергетики Ґюнтером Еттінґером у Брюсселі, передає Радіо Свобода.

«Уряд Норвегії не торгує газом на європейському чи якомусь іншому ринку. Але, звісно, якщо ситуація ускладниться, ціна швидше за все зросте і газові оператори на континентальному шельфі будуть робити все, що вони можуть для допомоги своїм друзям у Європі, збільшення видобутку та постачання більших обсягів палива», – зазначив Торд Лієн.

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За словами ж єврокомісара Ґюнтера Еттінґера, наразі Європа на 66% залежна від імпорту газу, більше полони з якого – російський.

«28 країн ЄС щорічно споживають 450 мільярдів кубів газу у рік. Третина цього газу видобувається у ЄС – у Британії, Нідерландах, Німеччині та Румунії. Дві третини – імпортується. Найбільший наш партнер щодо імпорту газу – це «Газпром», у якого ми купуємо 130 мільярдів щорічно. Другий партнер, у якого ми беремо від 105 до 110 мільярдів – Statoil (норвезька нафтогазова компанія)», – говорить Еттінґер.

Під час візиту до Києва 23 вересня Ґюнтер Еттінґер заявив, що Євросоюз намагатиметься до останнього не застосовувати санкцій проти Росії у сфері постачання газу, щоб не піддавати ризику енергетичну безпеку країн європейського регіону цієї зими.

26 вересня у Берліні має відбутися тристороння зустріч у форматі Україна, Росія, Європейська комісія. Сторони спробують домовитися про ціну на газ для України.

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Росія встановила для України одну з найвищих цін на газ – майже 500 доларів за тисячу кубометрів. Дорожче газ купує лише Франція, яка платить 550 доларів за тисячу кубометрів.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату постачання російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

НАК «Нафтогаз України» подав позов щодо ціни газу на російську компанію «Газпром» до арбітражного суду у Стокгольмі.