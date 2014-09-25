Угорщина без пояснення причин призупинила реверс до України - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела.

Причиною припинення поставок газу угорський оператор називає "технічні причини".

З початку вересня на сьогоднішній день через угорське направлення в Україну було направлено близько 86 мільйонів кубометрів газу. Продавці - європейські компанії. Газ призначався і був направлений до Одеського припортового заводу і НАК "Нафтогаз Україна" порівну.

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Завтра в Берліні планується тристороння зустріч Україна-ЄС-Росія щодо газових питань.

Варто відзначити, що за не підтвердженою поки що інформацією, вчора голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер спілкувався з угорською стороною щодо газових питань.

Крім того, 22 вересня в Будапешті відбулася робоча зустріч Міллера і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

На переговорах обговорювалися питання надійності та стабільності поставок газу в майбутній зимовий період. Окремою темою зустрічі стала реалізація проекту "Південний потік".

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Проектувальник угорської ділянки "Південного потоку" в напрямку Баумгартена повинен бути обраний до кінця жовтня, зараз в Угорщині триває конкурс на вибір підрядника для виконання проектно-вишукувальних робіт за маршрутом угорської ділянки "Південного потоку" в напрямку австрійського Баумгартена. Вибір проектувальника планується завершити до кінця жовтня 2014 року. Перший газ по газопроводу Угорщина отримає на початку 2017 року.

Раніше повідомлялося, що "Газпром", використовуючи свої прямі та непрямі інструменти тиску, штучно підняв ціни на газ для Угорщини, що автоматично зробило невигідним для України використання маршруту отримання газу через Угорщину.