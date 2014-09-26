Угорщина під тиском Росії припинила реверс газу до України

Угорщина призупинила транспортування газу до України у реверсному режимі після переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом», зазначається у прес-релізі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

"25 вересня 2014 року Угорщина призупинила транспортування газу до України. О 17:55 за київським часом український оператор газотранспортної системи компанія «Укртрансгаз» одержала електронною поштою від угорського оператора ГТС компанії FGSZ повідомлення про призупинення подачі газу з 19:00 з технічних причин "до подальшого повідомлення", - йдеться у прес-релізі «Нафтогазу».

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Як наголошується, призупинення відбулася через кілька днів після візиту представників «Газпрому» до Угорщини і за кілька годин до запланованого на сьогодні, 26 вересня, чергового раунду тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС.

За інформацією «Нафтогазу», призупинення поставок газу було несподіваним і незрозумілим. «Між «Укртрансгазом» і FGSZ діє контракт, який регулює потік газу між Україною і Угорщиною в обох напрямках. Обидва оператори не мають стандартного договору об'єднання (interconnection agreement), хоча «Укртрансгаз» неодноразово просив підписати такий договір відповідно до вимог Енергетичного співтовариства, підкреслюється у прес-релізі компанії. «Нафтогаз» має контракт з приватними компаніями Західної Європи на поставки газу до України через Угорщину. У четвер вдень FGSZ призупинила надання транзитних потужностей цим компаніям і, відповідно, потік газу з Угорщини до України зупинився. Об'єми транзиту газу з України до Угорщини на даний момент залишаються без змін», - зазначається у прес-релізі.

Як підкреслили у НАК, угорський оператор не зміг надати жодної додаткової інформації про причини і тривалість перерви ні «Укртрансгазу», ні «Нафтогазу». Крім того, західноєвропейські постачальники газу також не одержали від FGSZ прийнятного пояснення даної ситуації.

«Нафтогаз» сподівається, що несподіване припинення поставок газу не вплине на стабільність роботи системи, і підтверджує свою надійність як партнера. «Нафтогаз» глибоко шкодує про рішення FGSZ і закликає своїх угорських партнерів дотримувати контрактних зобов'язань і законодавство ЄС, - йдеться у корпоративному релізі НАК. – «Нафтогаз» закликає ЄС ухвалити колективне рішення із забезпечення енергетичної безпеки Європи і виконання внутрішніх правил ЄС. Ні країни ЄС, ні Україна не повинні перебувати під політичним тиском шляхом енергетичного шантажу».

У «Нафтогазі» сподіваються, що раптове призупинення поставок газу не матиме несподіваних наслідків для стабільності української транзитної системи. «Нафтогаз зобов'язується бути надійним партнером і важливим транзитним вузлом для транспортування російського газу до країн ЄС. Зі свого боку, «Нафтогаз» чекає, що його європейські партнери і сусіди виконуватимуть свої контрактні зобов'язання, а також законодавство ЄС», - резюмували в українській компанії.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 вересня в Україні проходило 12-е засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства за участю віце-президента Єврокомісії Гюнтера Еттінгера і прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Під час переговорів сторони дійшли думки, що Україна і ЄС мають виробляти спільну політику на газовому ринку, добиваючись незалежності від джерел поставок газу, а також з метою недопущення використання газу як зброї політичного і економічного тиску на уряди країн ЄС і України.

Газові переговори, присвячені організації поставок палива до України і врегулюванню цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом», тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно.

Як підкреслив Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко побудовану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів.

23 вересня у Кабміні повідомили, що Україна і Європейська Комісія узгодили свої позиції щодо запланованого на 26 вересня чергового раунду газових переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія. Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі Яценюка з віце-президентом Європейської комісії Гюнтером Еттінгером.