Росія погрожує Європі перебоями з постачанням газу, якщо не припиниться реверс в Україну

Міністр енергетики Росії Олександр Новак не виключив перебоїв з постачанням російського газу в Європу при реверсі палива в Україну. Про це глава відомства заявив в інтерв'ю Handelsblatt, передає «Газета.Ru».

За словами Новака, підписані Москвою з партнерами з ЄС газові контракти не передбачають реекспорту. Як зазначив міністр, якщо члени Євросоюзу продовжать продавати російський газ Україні, то не виключені перебої з газовими поставками.

Читайте такожЄвропа готується замінити російський газ іранським - ЗМІНовак висловив сподівання, що європейські партнери Росії будуть дотримуватися досягнутих домовленостей. «Лише це може забезпечити безперебійне постачання споживачам у Європі», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня угорський оператор газотранспортної системи повідомив українському оператору ПАТ "Укртрансгаз" про те, що з 19:00 за київським часом припиняє подачу реверсного газу в Україну на невизначений термін. Перед цим - 22 вересня у Будапешті відбулася робоча зустріч глави "Газпрому" Олексія Міллера і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Газпром" з початку вересня на тлі конфлікту з Україною знизив поставки газу в ряд європейських країн - Словаччину, Австрію, Румунію, Польщу.

26 вересня в Берліні запланована тристороння зустріч щодо газових питань з участю Росії, України і Євросоюзу. Європейська комісія підготувала проміжну пропозицію для Росії щодо встановлення справедливої ринкової ціни на газ для України.