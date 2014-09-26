На світових торгах у п'ятницю, 25 вересня, ціни на нафту Brent тримаються біля позначки $97 за барель на тлі великого обсягу постачань, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,03 до $97,03 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,04 до $92,57 за барель. В ході торгів у середу Brent подешевшала до $95,60 - мінімального рівня з липня 2012 року.

Франція приєдналася до коаліції країн на чолі з США, які бомблять позиції Ісламської держави в Іраку і Сирії, теж саме планує зробити Велика Британія. Однак інвестори не очікують перебоїв у постачанні ринку нафти на тлі зростання видобутку в Лівії при млявому попиті в Європі і Китаї.

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