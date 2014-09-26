Кремль вирішив відібрати у мільярдера Євтушенкова "Башнефть"

Генпрокуратура РФ подала позов до суду щодо повернення державі акцій "Башнефти", які належать АФК "Система", повідомила в п'ятницю офіційний представник Генпрокуратури РФ Марина Гриднєва, передає Прайм.

Вона пояснила, що під час проведеної перевірки Генеральною прокуратурою виявлені суттєві порушення законодавства під час відчуження підприємств ПЕК в Республіці Башкортостан.

"Враховуючи, що розпорядження названими майновими комплексами вироблено в порушення процедури приватизації державної власності, крім волі Російської Федерації, в цілях захисту інтересів держави Генеральною прокуратурою в Арбітражний суд Москви подано позов про витребування майна з чужого незаконного володіння та прийнятті забезпечувальних заходів у вигляді накладення арешту на акції ВАТ "АНК "Башнефть", - сказала Гриднєва.

Вона підкреслила, що "Арбітражним судом Москви задоволено заяву Генеральної прокуратури, прийняті забезпечувальні заходи та накладено арешт на акції ВАТ "АНК Башнефть", що належать ВАТ АФК "Система" і ЗАТ "Система-Інвест".

За даними на 14 травня 2014 року, частка АФК "Система" в акціонерному капіталі "Башнефти" становить 63,16%, ЗАТ "Система-Інвест" - 10,67%, на балансі "Башнефти" - 6,11%, решта - у вільному обігу.

Як повідомляв УНІАН, в Росії був узятий під домашній арешт голова ради директорів ВАТ АФК «Система» Володимир Євтушенков.

Арешт мільярдера пов'язаний із " кримінальною справою за фактом розкрадання акцій підприємств, що входять у паливно-енергетичний комплекс Республіки Башкортостан, та їх легалізації".

Довідка. ВАТ АФК «Система» - російська фінансово-промислова група, до якої, зокрема, належить контрольний пакет акцій стільникового оператора МТС.

Голова ради директорів "Системи" Володимир Євтушенков стабільно входить у топ-20 найбагатших бізнесменів Росії. За оцінкою місцевого Forbes, його статки сягають 9 мільярдів доларів.