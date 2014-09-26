Угорщина пояснила, чому припинила поставки газу до України

Оператор газотранспортної системи Угорщини компанія FGSZ Ltd пояснила припинення поставок газу до України на невизначений термін підвищеним попитом на «блакитне паливо» на внутрішньому ринку країни.

Згідно з повідомленням компанії, газопровід, яким поставлявся енергоресурс до України, був переорієнтований на внутрішній ринок Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», Угорщина призупинила транспортування газу до України з вечора 25 вересня після переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом».

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Довідка УНІАН. Україна, після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу, має три маршрути поставок «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

Середньодобові обсяги поставок газу із Словаччини становлять 26 млн. кубометрів при максимальних 27 млн. куб. м, з Угорщини – 3-4 млн. кубометрів при максимальних 16 млн. куб. м на добу, з Польщі – 5 млн. кубометрів, що є максимально можливим обсягом добового прокачування.