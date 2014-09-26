Поставки газу до України через Словаччину досягли максимуму з початку вересня

Поставки газу в Україну з Європейського Союзу через газотранспортну систему Словаччини цього тижня досягли своїх максимальних добових значень з часу початку цих поставок з вересня поточного року.

Про це свідчать дані оператора словацької газотранспортної системи компанії Eustream, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з попередніми даними, учора, 25 вересня, до України було прокачано 26,9 млн кубометрів газу, що на 0,1 млн кубометрів більше, ніж днем раніше, і всього на 0,05 млн кубометрів менше максимуму поточного місяця, досягнутого в понеділок, 22 вересня.

Цього тижня щодоби Україна отримувала через Словаччину від 26,8 до 26,95 млн кубометрів газу, в той час як раніше з початку місяця постачання становили від 22 до 26,4 млн кубометрів за максимальних технічних можливостей в 27 млн кубометрів.

Сьогодні планується прокачати 26,4 млн кубометрів. План на вчорашній день становив таку ж кількість, але реально, за попередніми даними, було прокачано більше газу.

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Як повідомляв УНІАН, оператор угорської газотранспортної системи FGSZ повідомив, що з вечора вчорашнього дня припинив постачання газу до України, пояснивши своє рішення тим, що був змушений перенаправити постачання палива на внутрішній ринок у зв'язку зі збільшеним попитом на газ.

"Нафтогаз України" назвав рішення угорської компанії "несподіваним і незрозумілим", зазначивши, що воно було прийнято після зустрічі керівництва "Газпрому" з угорською владою на початку цього тижня.

Раніше у вересні британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує скоротити поставки газу в країни ЄС для того, аби заблокувати реверс газу з Європи до України, якій він повністю перестав постачати газ в червні поточного року. Після цього про скорочення поставок російського газу повідомили компанії з Польщі, Словаччини, Румунії, Австрії та Німеччини.

Словаччина має найбільші можливості щодо постачання газу до України з ЄС, але ця країна також найбільше з усіх 28 держав європейського об'єднання залежить від поставок російського газу: 98% цього палива вона отримує з РФ.

Технічні можливості дозволяють прокачувати через Угорщину максимум 16 млн кубометрів газу на добу, а через Польщу - 5 млн куб. м.

Аналітики компанії Morgan Stanley раніше цього місяця писали, що Україна зможе обійтися без поставок російського газу в опалювальний сезон 2014/2015 рр. за умови збереження реверсу з ЄС.