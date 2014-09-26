Росія прогнозує зниження ціни газу для Європи до 2017 року майже на 16%

Мінекономрозвитку РФ прогнозує зниження цін на газ в Європі за довгостроковими контрактами на 15,6% - з $349 в 2014 році до $302 за 1 тис. кубометрів у 2017 році, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожРосія готує стресовий сценарій для економіки через обвал цін на нафтуОцінки наведені в уточненому прогнозі соціально-економічного розвитку Росії на 2015-2017 роки.

Частка Росії в світовому виробництві газу скоротиться за ці роки з 19,2% до 19%.

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Нагадаємо, 26 вересня в Берліні відбудеться тристороння зустріч ЄС-Україна-Росія щодо справедливої ​​ціни газу для України.

Європейські покупці російського газу згідно з умовами довгострокових контрактів раз на два роки мають право звертатися з проханням щодо коригування ціни залежно від ринкових умов.«Газпром» з 2012 року щорічно знижує контрактну ціну на газ для європейських споживачів у середньому на 10-15% через кон'юнктуру ринку.