У Берліні проходить черговий раунд газових переговорів Україна-ЕС-Росія

У Берліні проходять газові переговори між Україною, Росією та Європейською комісією з метою вирішення спірних питань.

Як повідомила у п’ятницю в Брюсселі представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен, переговори розпочалися о 10.00 за участю віце-президента Європейської комісії з газових питань Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики Україні Юрія Продана та Росії Олександра Новака.

За результатами переговорів відбудеться прес-конференція.

Як повідомляє «Німецька хвиля», очікується і участь керівника «Газпрому» Олексія Міллера. Інформагенція dpa нагадує, що головним каменем спотикання залишаються вимоги російської сторони щодо погашення Києвом багатомільярдного боргу перед «Газпромом».

Невизначеною залишається і майбутня ціна на газ, адже Росія відмовляє Києву у перегляді цін за старими контрактами. Україна фактично не отримує російського газу ще з червня, коли «Газпромом» запровадив для Києва схему передоплати. Відтоді сторони вже кілька місяців безуспішно ведуть переговори про розв'язання газового конфлікту. Останніми тижнями у Брюсселі висловлювали сподівання досягти хоча б тимчасового компромісу між сторонами з огляду на наближення зимового періоду. Зокрема, швидше домовитися між собою сторони закликала канцлерка Німеччини Анґела Меркель. "Час уже не терпить", - зауважила Меркель на тлі наближення зими.

Ґюнтер Еттінґер, у свою чергу, перебуваючи цього тижня з візитом у Києві, заявив, що Єврокомісія підготувала власні пропозиції до сторін, які й мають бути обговорені на зустрічі у Берліні. Він не став уточнювати подробиці пропозицій, але наголосив, що у ЄС воліли б, аби сторони "дійшли проміжного рішення, отримавши поставки газу від Росії за справедливою ринковою ціною" та за проміжною всередині ЄС та за його межами".

Раніше повідомлялось, що ЄС готується до можливого погіршення ситуації у газовому конфлікті між Росією та Україною. Наприкінці серпня єврокомісар з питань енергетики повідомив, що "Брюссель продумає стратегію дій на найгірший випадок".

Судячи з попередніх раундів, переговори у Берліні легкими бути не обіцяють, а перед їхнім початком жодна зі сторін не висловлювала навіть обережного оптимізму щодо можливих результатів. Навіть більше: прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звинуватив Росію у спробах "заморозити Україну" узимку, використовуючи газ як зброю. "Вони хочуть, щоб ми замерзли. Крім воєнного нападу, крім воєнної операції, вони мають ще один козир - це енергетика", - цитує його слова інформагенція Reuters.

Між тим, газова суперечка Росії - важливого постачальника та України - важливого транзитера - загрожує і стабільності постачань газу до країн ЄС. Німецький уряд запевняє, що запасів газу у газосховищах має вистачати на кілька місяців вперед, навіть у разі перебоїв з поставками. Зараз газосховища у ФРН заповнені на 93 відсотки, повідомляє dpa.

Втім, в інших європейських країнах ситуація неоднозначна, адже у низці держав ЄС залежність від російського газу сягає ста відсотків, а резервні запаси не настільки високі. Сусідні ж з Україною Словаччина, Польща та Угорщина раніше розпочали реверсне постачання газу до України. Москва неодноразово висловлювала своє невдоволення цим, а міністр енергетики Росії Олександр Новак пригрозив припинити газопостачання до Європи у разі продовження реверсних постачань до України. На скорочення постачань з Росії раніше вже скаржилася Словаччина, Австрія, Німеччина та інші країни.

Напередодні стало відомо про те, що Угорщина припинила реверсні поставки газу до України. Угорська сторона пояснила цей крок зростанням внутрішніх обсягів споживання газу, водночас у «Нафтогазі України» називають цей крок "неочікуваним та непоясненим" і вказують на можливий політичний підтекст. "Це рішення було прийнято угорською владою після зустрічі голови правління Газпрому Олексія Міллера та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана", - нагадали в українській компанії.