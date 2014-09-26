Україна з початку вересня імпортувала з ЄС майже 800 млн кубів газу

Україна, яку з червня поточного року повністю відключено «Газпромом» від поставок російського газу, з початку вересня, коли почав працювати найбільший словацький маршрут реверсу газу, імпортувала з Європи 798 млн кубометрів «блакитного палива».

За оперативними даними оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз», станом на 24 вересня, добове надходження словацьким коридором становило 26,9 млн. кубометрів блакитного палива, а з боку Польщі та Угорщини імпортувалося відповідно 4,4 і 4,6 млн. куб. м.

Згідно з повідомленням компанії, з початку поточного року з Європи надійшло 2,0 млрд куб. м «блакитного палива», що на 30%, або на 600 млн кубометрів, більше за показники аналогічного періоду минулого року.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», Угорщина зупинила транспортування газу в Україну з вечора 25 вересня після переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом».

Своєю чергою, оператор газотранспортної системи Угорщини компанія FGSZ Ltd пояснила припинення поставок газу в Україну на невизначений термін підвищеним попитом на «блакитне паливо» на внутрішньому ринку країни.

Довідка УНІАН. Україна, після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу, має три маршрути поставок «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

Середньодобові обсяги поставок газу зі Словаччини становлять 26 млн кубометрів при максимальних 27 млн куб. м, з Угорщини - 3-4 млн кубометрів при максимальних 16 млн куб. м на добу, з Польщі - 5 млн кубометрів, що є максимально можливим обсягом добового прокачування.