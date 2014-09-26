Брюссель очікує від країн ЄС виконання домовленостей про реверс газу Україні

В Європейській комісії очікують, що всі країни ЄС виконуватимуть домовленості щодо реверсного постачання газу, і знову наголошують, що європейські компанії можуть вільно продавати російський газ як в ЄС, так і за його межами.

Як передає кореспондент УНІАН, так сьогодні у Брюсселі прокоментувала рішення Угорщини припинити реверс до України представник Європейської комісії Хелен Кернс.

„Відповідь Європейської комісії щодо цього дуже чітка: ми очікуємо, що всі країни-члени спростять реверсне постачання, як це було погоджено Європейською радою в інтересах спільної енергетичної безпеки”, - заявила вона.

Крім того, Кернс нагадала, що ніщо не забороняє європейським компаніям вільно транспортувати газ, який вони отримують від «Газпрому», і це включає продаж цього газу споживачам як у ЄС, так і країнам за його межами, такій, як Україна.

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Як повідомляв УНІАН, оператор угорської газотранспортної системи FGSZ заявив, що з вечора 25 вересня припинив поставки газу до України, пояснивши своє рішення тим, що був змушений перенаправити поставки палива на внутрішній ринок у зв'язку зі збільшеним попитом на газ.

"Нафтогаз України" назвав рішення угорської компанії "несподіваним і незрозумілим", зазначивши, що його було прийнято після зустрічі керівництва "Газпрому" з угорською владою на початку цього тижня.

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Раніше у вересні британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує скоротити поставку газу до країн ЄС для того, щоб заблокувати реверс газу з Європи до України, якій він повністю перестав поставляти газ у червні поточного року. Після цього про скорочення поставок російського газу повідомили компанії з Польщі, Словаччини, Румунії, Австрії та Німеччини.