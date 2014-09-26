Росія пообіцяла збільшити поставки газу Угорщині, яка припинила реверс до України

Голова угорського уряду Віктор Орбан заявив, що на початку цього тижня на переговорах з головою російського газового монополіста "Газпрому" домовився про збільшення постачань блакитного палива в країну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сьогоднішню заяву Орбана на громадському радіо.

"Я проводив переговори з росіянами, з керівником "Газпрому" про те, що нам буде потрібно більша кількість газу найближчим часом, аби збільшити запаси. Та ми отримаємо цю велику кількість", - сказав він.

Орбан не уточнив, скільки саме додатково газу отримає Угорщина, та агентство не повідомляє, чи коментував він справу призупинених від учорашнього вечора поставок газу в Україну.

За даними Gas Infrasctrure Europe, які наводить агентство, Угорщина має найменші запаси газу у своїх сховищах серед усіх держав Європейського Союзу, котрі наповнені лише на 61% в той час, як у більшості держав європейського об'єднання цей показник перевищує 80%.

Аналітик Erste Bank Тамас Плетсер відзначив, що Угорщина має четверті найбільші сховища у ЄС - в яких може зберігатися 6 млрд кубометрів - та це дозволило би їй безпечно пройти опалювальний сезон навіть у випадку повного припинення поставок російського газу з України.

Reuters назвав Угорщину однією з найбільш залежних країн ЄС від газових поставок із Росії, зауважуючи, що країна самостійно видобуває близько 1,5 млрд газу при щорічному споживанні на рівні близько 9 млрд кубометрів.

Читайте такожБрюссель очікує від країн ЄС виконання домовленостей про реверс газу УкраїніЯк повідомляв УНІАН, оператор угорської газотранспортної системи FGSZ з вечора 25 вересня припинив прокачку через Угорщину газу з Євросоюзу в Україну, пояснивши це тим, що був вимушений перенаправити паливо на внутрішній ринок через збільшений попит.

Український "Нафтогаз" розкритикував це рішення, назвавши його "несподіваним та незрозумілим", закликав компанію виконувати свої договірні обов'язки та зауважив, що воно було ухвалене після переговорів керівництва Угорщини з представниками "Газпрому".

Раніше у вересні британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує скоротити поставку газу до країн ЄС для того, щоб заблокувати реверс газу з Європи до України, якій він повністю припинив постачати газ у червні поточного року.

Після цього про скорочення поставок російського газу повідомили компанії з Польщі, Словаччини, Румунії, Австрії та Німеччини.