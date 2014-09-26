ЄС пропонує Україні закупити у Росії 5 млрд кубометрів газу по $385 з передоплатою

Європейська комісія пропонує Україні закупити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Про це на прес-конференції в Берліні заявив віце-президент Єврокомісії Гюнтер Еттінгер за підсумками тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС.

Також він сказав, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року, поки Стокгольмський арбітраж не ухвалить рішення по газовому спору.

Читайте також"Газпром" не може збільшити поставки газу до Європи і знижує його видобутокОкрім цього, віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про сплату Україною газового боргу у розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року - ще 1,1 млрд дол.

«За підсумками переговорів було ухвалено рішення, що Україна бере на себе зобов'язання сплатити відкриті рахунки на 2 млрд дол., вони мають бути внесені до кінця жовтня на рахунки російських партнерів», - сказав Еттінгер.

Стосовно тимчасової ціни на газ у 385 дол. за тис. кубометрів позиції української і російської сторін розійшлися.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, тимчасова ціна на газ для України формується на підставі 100 дол. знижки, що надається урядом Росії.

У свою чергу, міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сказав, що Україна погодиться на тимчасову ціну в 385 дол. за тис. кубометрів за умови, що вона буде зафіксована в комерційному контракті без прив'язки до 100 дол. знижки.

Також Продан наголосив, що лишень за такої умови Україна готова виплачувати «Газпрому» 3,1 млрд дол. у рахунок майбутніх поставок.

Наразі ж, за словами міністра, повної згоди з російськими колегами з питання формування тимчасової ціни немає.

«На жаль, ми не досягли з російською стороною домовленостей щодо механізму формування ціни», - сказав Продан.

Черговий раунд тристоронніх переговорів запланований на наступний тиждень.

Довідка УНІАН. «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» до Арбітражного інституту при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Окрім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.