Яценюк: ЄС повинен виробити єдину позицію щодо газу для уникнення шантажу РФ

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на брифінгу в аеропорту "Бориспіль", коментуючи припинення Угорщиною реверсивних поставок газу в Україну.

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"Після того як РФ відключила постачання газу в Євросоюз, вважаю, що ЄС повинен невідкладно зібратися на засідання і дати єдину узгоджену позицію всіх країн-членів ЄС, щоб не дати можливості російському "Газпрому" шантажувати Європу і Україну. Якщо ЄС скличе відповідне позачергове засідання, і Україна туди буде запрошена, і ми виробимо спільну позицію, тоді "Газпром" не буде шукати можливості розділити країни-члени ЄС, і не зможе використовувати своє монопольне право", - сказав прем'єр.

На думку Арсенія Яценюка, в даний час "Газпром" може шантажувати ЄС з однієї причини - тому що "в Європі немає єдиної енергетичної політики".

"Тому "Газпром", користуючись газом як зброєю, в тому числі лобіює свої інтереси в країнах-членах ЄС: комусь дорожче газ, комусь - дешевше, комусь і взагалі вимкнути, як Україні", - констатував Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, оператор угорської газотранспортної системи FGSZ заявив, що з вечора 25 вересня припинив реверсивні постачання газу до України, пояснивши своє рішення тим, що був змушений перенаправити постачання палива на внутрішній ринок у зв'язку із збільшеним попитом на газ.