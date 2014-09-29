Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 16,6 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах з 20 по 27 вересня збільшилися на 1,1% - до 16,6 млрд кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн кубометрів, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може становити близько 5-7 млрд кубометрів.

Україна після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу має три маршрути поставок «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

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Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.