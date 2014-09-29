Світові ціни на нафту продовжують падати

Ціни на нафту знижуються за рахунок слабких економічних показників Китаю і зміцнення долара, повідомляє Reuters.

На 9.15 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,31 до $96,69 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,55 до $92,99 за барель. Минулого тижня Brent подешевшала до $95,60 - мінімального рівня з липня 2012 року - $115 у червні.

Прибуток промислових підприємств Китаю в серпні знизився на 0,6 відсотка порівняно з минулим роком після 13,5-процентного зростання в липні. Долар у понеділок піднявся до чотирирічного максимуму до кошика основних валют.

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