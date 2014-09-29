Україна, Росія та ЄС в кінці тижня постараються закріпити газовий компроміс

Про це в понеділок в Брюсселі повідомила представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Марлен Холзнер, передає власний кореспондент УНІАН.

За її словами, зараз „уряди в Києві і Москві мають час подивитися на те, що ми записали в Берліні, і що, як ми вважаємо, може бути надійним компромісом для обох сторін - Росії і України. Ми зберемося разом у такому ж форматі - російський міністр, український міністр і Еттінгер, і це відбудеться в кінці цього тижня", - сказала Холзнер.

Як повідомляв УНІАН, черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС відбувся 26 вересня в Берліні. За підсумками переговорів, Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду. Про це заявив віце-президент єврокомісії Гюнтер Еттінгер.

Також Еттінгер сказав, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року поки Стокгольмський арбітраж не прийме рішення з газового спору. Крім цього віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про оплату Україною газового боргу в розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року ще 1,1 млрд дол.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, тимчасова ціна на газ для України формується на підставі 100 дол. знижки, що надається урядом Росії.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сказав, що Україна погодиться на тимчасову ціну 385 дол. за тис. кубометрів за умови, що вона буде зафіксована в комерційному контракті без прив'язки до 100 дол. знижки.

Також Продан підкреслив, що тільки за такої умови Україна готова виплачувати «Газпрому» 3,1 млрд дол. в рахунок майбутніх поставок. Поки ж, за словами міністра, повної згоди з російськими колегами з питання формування тимчасової ціни немає.

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Довідка УНІАН. «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма з метою в першу чергу встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.