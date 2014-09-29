Лондон може перешкодити олігарху з Росії купити німецьку нафтогазову компанію

Продаж російському олігарху Михайлу Фрідману "дочки" німецького енергетичного концерну RWE - компанії Dea - затягується через новий бюрократичний бар'єр.

Як повідомили представники RWE в неділю, 28 вересня, угода з інвестиційною групою LetterOne Фрідмана має отримати низку погоджень. Зокрема, для закриття торговельної операції необхідно отримати лист-підтвердження з Міністерства енергетики Великобританії. Однак наразі невідомо, чи надійде такий документ і чи дасть британська сторона "зелене світло" для укладання угоди, передає інформагенція Reuters.

Як пише «Німецька хвиля», у RWE не вважають, що продаж Dea може опинитися на межі зриву. Прес-секретарка енергоконцерну повідомила, що "обидва партнери, як і раніше, мають намір закінчити операцію". Окрім того, RWE має серйозні борги, тож угода на суму понад п'ять мільярдів євро має для концерну велике значення.

За даними часопису Der Spiegel, Лондон може накласти обмеження на продаж Dea інвестиційній групі російського бізнесмена у зв'язку з тим, що компанія займається розробкою газових родовищ біля берегів Великобританії. Британська влада може навіть відкликати в компанії ліцензію. Втім, Міністерство енергетики Великобританії поки що не висловило свою позицію з цього питання.

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