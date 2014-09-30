Американська нафтова компанія заморозила 9 з 10 проектів в Росії

04:02, 30 вересня 2014
Енергетика
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Американська нафтова компанія ExxonMobil зупинила роботи щодо дев'яти з десяти проектів в Росії через санкції США проти РФ.

cfainstitute.org

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника прес-служби компанії Алана Джефферса.

Роботи, як пояснив Джеферс, були призупинені 26 вересня за всіма проектамив рамках співпраці з Роснефтью крім проекту в Карському морі. Зокрема ExxonMobil, відмовилася від розвідки і освоєння шельфів Чорного моря, Арктичного регіону та Західного Сибіру. Згортання робіт в Карському морі на свердловині «Університетська-1», як зазначив представник компанії, потребує більше часу.

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Раніше в понеділок влада США зажадала від ExxonMobil згорнути деякі проекти в Росії, виключаючи проект «Сахалін-1».

Нагадаємо, 12 вересня США ввели новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження, зокрема потрапив нафтовий сектор. Санкції торкнулися компаній Газпром, Газпром нафта, Лукойл, Сургутнафтогаз і Роснефть.

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