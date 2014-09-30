Словаччина продовжує недоотримувати газ із Росії

Словацький одержувач та імпортер російського газу, компанія Slovensky plynarensky priemysel (SPP), заявила у понеділок про зниження поставок російського газу через Україну в обсязі близько 10%.

"Компанія SPP зафіксувала в понеділок, 29 вересня, зниження поставок російського газу на рівні близько 10%", - сказав РІА Новини офіційний представник компанії Петер Беднар. За його словами, у другій половині вересня щоденне недопостачання газу становило орієнтовно від 5 до 20%.

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Міністр промисловості республіки Павол Павлис 27 вересня під час телевиступу заявив, що Словаччина може протриматися без поставок російського газу через Україну півроку. За словами міністра, "тестування газових систем і ретельний аналіз ситуації свідчать про те, що Словаччина має такі запаси палива, які дозволять їй півроку прожити без яких-небудь помітних обмежень поставок газу споживачам".

Раніше Павлис повідомляв, що словацька сторона отримала роз'яснення від "Газпрому" - невиконання заявок на поставку газу носить технічний характер.