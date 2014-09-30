Ціни на нафту тримаються поблизу $97 за барель

Ціни на нафту Brent тримаються поблизу $97 за барель на тлі достатньої пропозиції, млявого зростання світової економіки і підвищення курсу долара до чотирирічного піку до кошика основних валют, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,10 до $97,30 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,03 до $94,60 за барель. З початку вересня Brent подешевшала майже на 6%, а WTI - на 2%, обидва еталона завершать в мінусі третій місяць поспіль.

Активність у виробничому секторі Китаю стабілізувалася у вересні завдяки зростанню експортних замовлень, показав опублікований у вівторок індекс PMI, розрахований HSBC/Markit.

"Звіт збігся з прогнозом і показав, що коливання в китайській економіці тривають. Вплив на ціну нафти незначний", - сказав старший економіст Mitsubishi UFJ Research & Consulting Томоміті Акута.

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Нафтопереробні потужності на узбережжі Мексиканської затоки в США знизяться на 500.000 барелів у жовтні у зв'язку з сезонною профілактикою на НПЗ, але швидко повернуться в норму в листопаді, за даними IIR Energy.

Лівія через страйк знизила видобуток нафти на 25.000 барелів на добу до 900.000, повідомив представник Національної нафтової корпорації, порівняно з 200.000 барелів на добу до початку року. Націнка на європейський еталон Brent порівняно з американським еталоном WTI в понеділок скоротилася до мінімального за рік значення $2,57 за барель.

"Якщо Лівія продовжить підвищувати видобуток, різниця у цінах буде ще меншою, і WTI може знову стати дорожчою", - сказав Акута.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли, а запаси бензину знизилися, припускають аналітики, опитані напередодні щотижневих звітів про запаси.