Коморовський Росії: енергетичний шантаж - палиця з двома кінцями

Європейський Союз також може використати енергоносії, як інструмент політичного впливу на Російську Федерацію, котрий може виявитися дуже ефективним, та змусити росіян переглянути свою політику, зокрема, стосовно України.

Про це президент Польщі Броніслав Коморовський заявив під час візиту до Португалії, повідомляє його прес-служба.

"Варто сьогодні повторювати, що ця палиця має два кінці", - сказав Коморовський.

Він зазначив, що як Євросоюз має залежність від поставок енергоносіїв з Росії, так само й РФ залежна від валютних надходжень з продажу цієї продукції, зауваживши, що європейські держави завдяки скоординованим зусиллям можуть зменшувати свою залежність від росіян.

"Солідарність ЄС зробила б неможливим застосування Москвою енергетичного шантажу, бо Росія б не витримала цього шантажу, оскільки обвалився б її бюджет", - сказав Коморовський.

Він закликав дивитися на події в Україні не лише як на кризу, але й як на шанс для нових можливостей, зазначивши, що стало легше розмовляти з рядом представників держав ЄС, котрі все чіткіше бачать використання Росією енергоносіїв як політичної зброї. Це, на його думку, збільшує шанси на створення лобійованої Польщею енергетичної спільноти держав Європейського Союзу, котра, за словами Коморовського, сьогодні є "великим викликом".

Ця спільнота, ініціатором створення якої виступив колишній глава уряду Польщі Дональд Туск, котрий з грудня очолить Раду ЄС, передбачає, серед іншого, створення механізму спільних закупівель газу та будівництво нових газопроводів для безпечніших поставок газу у 28 країн об'єднання.

Коморовський також наголосив, що ЄС має докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшому збільшенню енергозалежності від росіян, додавши, що, серед іншого, треба відмовитися від будівництва газопроводу «Південний потік», яким планується поставляти російський газ.

Читайте такожРадбез ООН виявився неефективним у вирішенні конфлікту в Україні — Коморовський

Як повідомляв УНІАН, російський "Газпром" у червні цього року повністю припинив поставки газу Україні, через яку він поставляє до Європейського Союзу близько половини усього свого експорту палива" до ЄС.

У 2009 році через російсько-український газовий конфлікт кілька держав ЄС на майже три тижні опинилися без поставок палива в період найсильніших морозів.