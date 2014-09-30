Прем'єр Угорщини не бачить нічого нечесного у припиненні постачання газу Україні

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на заяву Орбана, яку він зробив у понеділок.

"Українці можуть на нас надіятися, але ми не можемо допомагати іншим, якщо би це означало занедбання нашої власної енергетичної безпеки",- сказав він.

Орбан зазначив, що улітку Угорщина могла поставляти газ Україні, але зараз, коли теж реалізуються поставки через Словаччину, угорська влада "повинна слідкувати за власними інтересами" та наповнювати cвої газові сховища.

Як повідомляв УНІАН, оператор угорської газотранспортної системи компанія FGSZ повідомила про припинення транзиту газу з Євросоюзу до України через Угорщину 24 вересня, пояснивши своє рішення необхідністю перенаправити газові потоки для задоволення збільшеного попиту на паливо всередині країни.

Український "Нафтогаз" розкритикував угорську компанію за таке рішення, яке назвав "несподіваним", закликав дотримуватися раніше досягнутих домовленостей та звернув увагу, що угорська влада ухвалила це рішення після візиту керівництва російського "Газпрому".

26 вересня Обран заявив, що Росія за підсумками переговорів на початку минулого тижня пообіцяла збільшити поставки газу в Угорщину.

Угорщина є однією із трьох країн, через яку Україна може прокачувати газ з Європейського Союзу, її газотранспортна система дозволяє щодоби поставити майже 17 млн кубометрів газу, в той час як через Польщу можна лише 5 млн кубометрів. Найбільше можливостей з таких поставок має Словаччина - 27 млн кубометрів.

Читайте такожСловаччина продовжує недоотримувати газ із Росії

Раніше у вересні британська Financial Times писала, що "Газпром" планує обмежити поставки газу в ЄС для того, аби заблокувати реверс блакитного палива в Україну, якій він у червні цього року повністю припинив поставляти газ. Цього місяця про менші поставки газу заявляли компанії з Словаччини, Польщі, Німеччини, Австрії та Румунії.