США перевершать Саудівську Аравію з видобутку нафти вперше з 1991 року

У вересні-жовтні США, швидше за все, перевершать Саудівську Аравію з видобутку рідкої нафти, пише The Financial Times з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства.

Відзначається, що американські обсяги виробництва нафти та іншого пального (у тому числі етану і пропану) йшли практично нарівні з аналогічними показниками в Саудівській Аравії в червні та серпні і склали близько 11,5 млн барелів на добу.

США продовжують нарощувати темпи, і очікується, що найближчим часом Штати випередять Саудівську Аравію за обсягами виробництва нафти вперше з 1991 року.

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Як зазначає газета, американська індустрія трансформувалася завдяки «сланцевій революції» та досягнень в галузі технологій гідравлічного розриву пластів і горизонтального буріння, які дозволили видобувати нафту на територіях, що раніше вважалися некомерційними, передає «Газета.Ru».

Що стосується сирої нафти, то в серпні її виробництво в США як і раніше було нижче показників Саудівської Аравії і Росії, уточнює газета. Видання не виключає, що за нинішніх трендів Штати можуть наздогнати ці дві країни вже до кінця десятиліття.

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