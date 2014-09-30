Запуск газопроводу з Росії до Китаю відклали на два роки

Розробка і транспортування газу трубопроводом "Сила Сибіру" з Чаяндинского родовища почнеться в 2020 році.

Про це ИТАР-ТАСС повідомив заступник начальника Чаяндинского управління компанії "Газпром видобуток Ноябрьськ" Віктор Селін.

"Ми скорегували терміни. Раніше транспортування планувалася на 2018 рік. Тепер в 2018 році заплановані лише заповнення трубопроводу та пусконалагоджувальні роботи. Транспортування газу заплановане вже на 2020 рік", - уточнив він.

Як раніше повідомляв ИТАР-ТАСС з посиланням на міністра енергетики РФ Олександра Новака і топ-менеджерів "Газпрому", терміни введення газопроводу можуть бути зміщені на два роки, якщо Китай зі свого боку не завершить підготовку газової інфраструктури для приймання російського газу. Можливість перенесення терміну введення газопроводу враховується в підписаному у травні 2014 року контракті між "Газпромом" і CNPC.

При цьому вже в 2019 році на Чаяндинському родовищі буде видобуто близько 5 млрд куб. м газу з подальшим нарощуванням обсягів, у 2020 році - 10,4 млрд куб. м. До 2024 році планується збільшити видобуток газу до 25 млрд куб. м.

Також, за словами Селіна, до 2030 року будуть розроблятися супутні родовища.

На даний момент на Чаяндинському родовищі проводяться розвідувальні буріння свердловин, потім почнеться промислова експлуатація свердловин.

Як повідомляв УНІАН, Китай гальмує виділення Росії авансу в $25 млрд на газопровід "Сила Сибіру".

Довідка УНІАН. У травні «Газпром» і CNPC підписали 30-річний контракт на постачання газу до Китаю. За словами голови правління «Газпрому» Олексія Міллера, сума контракту c CNPC - $400 млрд.

«Газпром» повідомив, що контракт підписаний на взаємовигідних умовах і включає формулу ціни з прив'язкою до нафтового кошика і умови «бери або плати». Пізніше гендиректор «Газпром експорту» Олександр Медведєв заявив, що Газпром і Китай погодили аванс за газовим контрактом на $25 млрд. Виплата авансу Китаєм відбудеться до початку поставок газу, зазначав він, а поставки почнуться через 4 роки або через 6 років, якщо китайська інфраструктура не буде готова до прийому газу.

Читайте такожЄвропа готується замінити російський газ іранським - ЗМІ

Для поставок газу до Китаю «Газпрому» необхідно $55 млрд. Це не тільки будівництво трубопроводу «Сила Сибіру» протяжністю 4800 км, але й освоєння Ковиктинського і Чаяндинського родовищ. Контракт передбачає початок поставок газу з 2018 р., але допускає можливість відтермінування на два роки за ініціативою однієї зі сторін.