Росія в жовтні може відновити поставки газу до України після виплати Києвом частини боргу

РФ сподівається досягти на цьому тижні домовленості з ЄС та Києвом про відновлення поставок газу до України, які можуть розпочатися в жовтні за умови оплати Києвом частини боргу, сказав журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає Reuters.

"Якщо постачання в жовтні почнуться з якоїсь дати, вони повинні узгодити добові обсяги... Для нас принципово, що до початку поставок повинно бути погашено частину боргу. Ні про які нові поставки не може бути мови, якщо не буде частини боргу", - сказав Новак.

Минулого тижня Євросоюз запропонував проміжне рішення для газової кризи, яка після припинення російських поставок палива Києву загрожує енергобезпеці Європи. Пропозиція ЄС гарантує Україні постачання 5 мільярдів кубометрів російського газу за ціною $385 за 1.000 кубометрів протягом шести місяців.

Новак підтвердив у вівторок, що Росія готова на запропоновані умови, хоча деякі розбіжності залишаються.

Читайте також"Газпром" через припинення поставок до України переживає найгірші часи"Мова йде про те, що $1,9 мільярда - це вартість 5 мільярдів кубометрів, які вони хочуть придбати як мінімум і внести передоплату. На передоплату вони згодні. Наша позиція така - $2 мільярди (повинні бути) до початку поставок поточних і $1,1 мільярда залишилися до кінця року за графіками", - зазначив Новак.

З квітня Україна перестала платити "Газпрому", який підвищив після приходу до влади в Києві прозахідного уряду ціну більш ніж у півтора разу до $485 за 1.000 кубометрів. Україна не визнає нарахований Росією за цією ціною борг понад $5 мільярдів. У червні " Газпром " припинив постачання палива українським споживачам, а потім обмінявся з Києвом взаємними позовами в Стокгольмському суді.

Новак сказав, що сторони досі розходяться у визначенні ціни, яку Україна повинна платити за поставлений газ.

"Вони готові заплатити частину боргу - $3,1 мільярди, але вони розрахували її за своєю ціною, яку вони собі придумали - по $268,5. Тобто той борг, який складається, $5,3 мільярда за фактично виставленими рахунками, а вони собі віртуально порахували борг за ціною $268,5. Вони готові це заплатити", - сказав Новак у вівторок.