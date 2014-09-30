У Донецьку знеструмлено шахту ім. Засядька, гірники залишились під землею

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

"На даний момент під землею перебувають гірники", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що шахта ім. О.Ф. Засядька - єдине підприємство в Донецьку, яке веде видобуток вугілля.

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