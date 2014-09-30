У Донецьку знеструмлено шахту ім. Засядька, гірники залишились під землею
18:09, 30 вересня 2014Енергетика
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У Донецьку внаслідок бойових дій знеструмлено шахту ім. О.Ф. Засядька.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.
"На даний момент під землею перебувають гірники", - йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що шахта ім. О.Ф. Засядька - єдине підприємство в Донецьку, яке веде видобуток вугілля.
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