Євросоюз може зробити "Південний потік" в обхід України незаконним

Країни-члени ЄС хочуть посилити контроль за газогонами на території Європи та не допустити домінування над ними таких монополістів як "Газпром".

Про це йдеться в проекті заключного документу жовтневого саміту ЄС, на текст якого посилається Reuters, пише "Європейська правда".

Документ підтверджує нагальну необхідність ефективної та послідовної реалізації та застосування положень третього енергетичного пакету.

Важливо, що таке рішення робить "Південний потік", призначений для транзиту газу в обхід України, незаконним, оскільки в даному випадку "Газпром" управлятиме активами газогону та транспортуватиме газ.

Саміт ЄС у жовтні, зазначає агентство, розглядатиме блок енергетичної політики в цілому та, зокрема, диверсифікацію поставок.

Читайте також"Газпром" не може збільшити поставки газу до Європи і знижує його видобутокНагадаємо, наразі деякі країни ЄС наполягають на будівництві "Південного потоку".

Водночас, Європейська комісія наполягає на призупиненні будівництва газопроводу до повного усунення порушень європейського законодавства.