Україна не отримала від Росії прийнятної пропозиції щодо ціни й умов поставок газу

Україна в рамках тристоронніх газових переговорів наполягає на зміні договору з Росією на транзит «блакитного палива» до країн ЄС, що забезпечить вільний доступ для НАК «Нафтогаз України» на європейські газові ринки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України за результатами тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС у Берліні 26 вересня 2014 року.

«Приведення у відповідність із законодавством ЄС і України («Третій енергетичний пакет») угоди про транзит російського газу до країн ЄС. Це гарантуватиме як надійні постачання природного газу від ВАТ «Газпром» європейським споживачам, так і усунення існуючих дискримінаційних обмежень щодо оператора ГТС України, і, як наслідок, забезпечення вільного доступу НАК «Нафтогаз України» до європейських газових ринків», - йдеться в повідомленні міністерства.

Крім того, українська сторона бачить вирішення неузгоджених питань в «очищенні» питання ціни на природний газ від політичної (некомерційної) складової шляхом її формування винятково на ринкових принципах на основі домовленостей між господарюючими суб'єктами і закріплення їх у відповідному господарському договорі (шляхом внесення до існуючого договору або укладення нового).

Також у повідомленні міністерства наголошується, що українська сторона вимагає погоджувати графіки розрахунків за природний газ, поставлений в минулі періоди, а також умови розрахунків, графіків і умов постачання газу в подальші періоди, зокрема умови «бери або плати».

Читайте такожЄвросоюз може зробити "Південний потік" в обхід України незаконним«Під час переговорів, які відбулися 26 вересня, українська сторона не одержала прийнятної пропозиції з російського боку щодо цього пакета», - констатують у Міненерговугілля.

«Наразі фахівцями НАК «Нафтогаз України» і Міністерства енергетики і вугільної промисловості проробляються протокольні пропозиції за результатами переговорів 26 вересня, які надійшли від Європейської комісії», - додали в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія 26 вересня запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Що стосується тимчасової ціни на газ в 385 дол. за тис. кубометрів, то позиції української і російської сторін розійшлися.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, тимчасова ціна на газ для України формується на підставі 100 дол. знижки, що надається урядом Росії.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сказав, що Україна погодиться на тимчасову ціну в 385 дол. за тис. кубометрів за умови, що вона буде зафіксована в комерційному контракті без прив'язки до 100 дол. знижки.

Довідка УНІАН. Відповідно до транзитного контракту від 2009 року між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу. «Газпром» жодного разу не виконував цієї умови, при цьому обсяги транзиту падають уже впродовж останніх чотирьох років.