Ціни на нафту впали до річного мінімуму

Світові ціни на нафту знижуються в ході торгів середи на тлі високого рівня видобутку нафти в Лівії, повідомляє РИА Новости.

Станом на 7.30 мск ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знижувалася на 2,33% - до 94,99 долара за барель. Вартість листопадових ф'ючерсів на легку нафту марки WTI падала на 3,42% - до 91,44 долара за барель.

Державна нафтова корпорація Лівії National Oil Corp повідомила про те, що видобуток нафти в Лівії 30 вересня не змінився порівняно з показником 29 вересня і склав 900 тисяч барелів на день.

Агентство Bloomberg зазначає, що лідером з видобутку нафти серед країн ОПЕК у вересні стала Лівія, збільшивши показник до рекордного рівня більш ніж за рік.

Читайте такожБюджет Росії все більше залежить від нафти - Світовий банкРаніше у вересні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявляло про те, що збільшення експорту нафти з Лівії та зростання видобутку нафти Сполученими Штатами негативно позначиться на нафтовому ринку й затінить побоювання про порушення постачань нафти з Іраку.

"У майбутньому ми побачимо подальше зниження цін на нафту. Корінним чином ми знаходимося в ситуації з дуже хорошим видобутком", - наводить агентство Bloomberg слова менеджера Tyche Capital Advisors Таріка Захіра. Захір зазначив, що підвищення курсу долара до світових валют лише посилює тиск на ціни на нафту.