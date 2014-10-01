Гривня на міжбанку зміцнилася до 13,35 за долар

У середу, 1 жовтня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів установилися на рівні 12,9550/13,3500 проти 12,9500/13,4000 на відкриття торгів.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на середину торгів установилися на рівні 16,3500/16,8276 проти 16,3400/16,9300 на відкриття торгів.

Щодо російського рубля котирування гривні на середину торгів установилися на рівні 0,3260/0,3366 проти 0,3260/0,3400 на відкриття торгів.

Читайте такожНБУ відкликатиме валютні ліцензії у банків за маніпулювання ринкомНагадаємо, що курс гривні на міжбанківському ринку до останнього часу вирізнявся підвищеною волатильністю. Так, 24 вересня на відкритті міжбанку долар подорожчав до 14,95 грн. Однак до закриття торгів цього дня українська валюта сильно зміцнилася - до обіцяного Нацбанком рівня 12,95.

Наступного дня, 25 вересня, гривня на відкритті міжбанку знову різко впала - до 13,40 за долар. У п'ятницю, 26 вересня, міжбанк відкрився на рівні 13,40 грн за долар і залишався на ньому протягом наступних двох сесій. З цієї позначки торги на міжбанку відкрилися й сьогодні.