Shell через санкції змінює плани щодо видобутку нафти в Росії

Санкції вплинули на плани англо-голландської компанії Shell щодо розробки родовищ баженовської свити в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО).

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми бачимо вплив санкцій ЄС і США, введених щодо Росії як на поточну, так і на плановану діяльність Shell в Росії, включаючи плани розробки родовищ баженовської свити в ХМАО. В даний час ми ведемо діалог з європейськими державними органами і нашими партнерами щодо ступеня впливу цих санкцій", - повідомили в прес-службі.

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ЗАТ "Ханти-Мансійський нафтогазовий союз", спільне підприємство "Газпром нафти" і Shell, у 2014 році отримало право на геологічне вивчення ділянок Юільська-4, Юільска-5 і Південно -Лунгорська-1 в Ханти-Мансійському АО.

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ЗАТ "Ханти-Мансійський нафтовий альянс" зареєстровано в Санкт-Петербурзі в рамках меморандуму про партнерство в галузі розвідки і видобутку сланцевої нафти, який підписали навесні 2013 року в Амстердамі глава "Газпром нафти" Олександр Дюков і виконавчий віце-президент Royal Dutch Shell Plc Ендрю Браун.

Паритетне СП займеться новими проектами з розвідки та розробки нафтоносних сланців на території Ханти-Мансійського автономного округу.

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У квітні 2014 року глава Shell Бен Ван Берден повідомив президенту Росії Володимиру Путіну, що його компанія має намір розширювати свою участь за проектом "Сахалін-2".

У березні 2014 року концерн повідомляв, що не планує змін в роботі з російськими партнерами, незважаючи на ситуацію в Україні.