Україна почала щоденне інформування ЄС про транзит газу

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, почала щоденну публікацію даних щодо транзиту природного газу до Європейського Союзу на інформаційній платформі асоціації операторів газотранспортних мереж Європи.

Як повідомляє прес-служба компанії, таким чином, Україна першої з країн, які не є членами ЄС, приєдналася до системи щоденного прозорого відображення даних про стан транзиту природного газу.

«Щоденне інформування громадськості і наших європейських партнерів про стан транзиту газу через територію України до країн ЄС є черговим кроком з виконання Україною вимог другого і третього енергопакетів, впровадження стандартизованих європейських процедур роботи операторів ГТС, що дозволить поліпшити якість взаємодії «Укртрансгазу» з операторами газотранспортних мереж інших європейських країн», - зазначається у повідомленні оператора.

У компанії також нагадали, що в жовтні 2013 року «Укртрансгаз» одержав статус учасника – спостерігача Європейської мережі операторів газотранспортних систем. Крім того, в «Укртрансгазі» підкреслили, що з 28 серпня поточного року інформація про об'єм природного газу в українських підземних сховищах газу щодня публікується на інформаційній платформі асоціації європейських операторів газосховищ.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Європейська мережа операторів газотранспортних систем створена у грудні 2009 року з метою забезпечення прозорості роботи ГТС Європи. До її складу входить більш як 30 операторів газотранспортних систем Європейського Союзу.

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