У Яценюка заспокоюють, що віялових відключень світла поки не буде

Кабінет міністрів України не очікує віялових відключень електроенергії в період опалювального сезону, заявив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

«Станом на 1 жовтня, за інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості України у віялових відключеннях електроенергії немає необхідності. Система працює в нормальному, достатньому режимі", - сказав Семерак.

На початку вересня Міністерство енергетики та вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля. Брак газу і зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.