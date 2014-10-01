Україна готує свої пропозиції щодо газового компромісу

Україна готує свою позицію щодо визначення обсягу платежів за газ і способу їх здійснення в рамках проведення тристоронніх газових переговорів з участю Європейського Союзу та Російської Федерації.

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Це не борги, це платежі. Це не питання боргів, це питання наших платежів. У нас є свої пропозиції. Остаточного рішення ще не прийнято. Є пропозиції Європейської комісії, а у нас є свої - дещо інші пропозиції», - сказав Продан.

При цьому він не уточнив деталей пропозицій української сторони.

Раніше міністр повідомив, що завтра, 2 жовтня, в Брюсселі відбудеться двостороння зустріч української делегації з делегацією Європейської комісії.

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Як повідомляв УНІАН, Росія, Україна та Європейська Комісія в кінці цього тижня зустрінуться знову, щоб обговорити запропонований в Берліні минулої п'ятниці компроміс для вирішення спірних газових питань між Києвом і Москвою.

26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Еттінгер за підсумками тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС повідомив, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року, поки Стокгольмський арбітраж не прийме рішення щодо газової суперечки. Окрім цього віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про оплату Україною газового боргу в розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року ще 1,1 млрд дол.

«За підсумками переговорів було прийнято рішення, що Україна бере на себе зобов'язання оплатити відкриті рахунки на 2 млрд дол., вони повинні бути внесені до кінця жовтня на рахунки російських партнерів», - сказав Еттінгер.

Однак, що стосується тимчасової ціни на газ до 385 дол. за тис. кубометрів, то позиції української і російської сторін розійшлися. За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, тимчасова ціна на газ для України формується на підставі 100 дол. знижки, що надається урядом Росії.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сказав, що Україна погодиться на тимчасову ціну 385 дол. за тис. кубометрів за умови, що вона буде зафіксована в комерційному контракті без прив'язки до 100 дол. знижки. Також Продан підкреслив, що тільки за такої умови Україна готова виплачувати «Газпрому» 3,1 млрд дол. в рахунок майбутніх поставок. Поки ж, за словами міністра, повної згоди з російськими колегами з питання формування тимчасової ціни немає.

Довідка УНІАН. «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма з метою в першу чергу встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.