Росія скоротила постачання газу до Словаччини вже на 50%

Російська Федерація сьогодні, 1 жовтня, скоротила поставки газу до Словаччини через Україну на 50%, змусивши національну газову компанію SPP покрити дефіцит, що виник, за рахунок покупок газу на європейському спотовому ринку.

Про це сказано в повідомленні компанії, яке має УНІАН.

"SPP сьогодні зафіксувала 50-процентне зниження газових поставок", - зазначили в компанії, яка у вересні повідомляла про щодобові недопоставки газу з Росії в межах 10-23 відсотків.

Також інформоване джерело повідомляв агентству, що SPP констатує різницю між реальними поставки газу в Словаччину і об'ємом, який вона хотіла б закупити у російського газового монополіста компанії "Газпром", яке постачає країні до 98% необхідного їй палива. Відповідно до прийнятої процедури, кожна компанія подає заявку на покупку палива, але при цьому остаточно обсяги стверджує постачальник.

Словацька компанія повідомила, що у разі подальшого обмеження поставок російського газу, який йде до Словаччини через Україну, вона може почати прокачувати газ з Чехії та Австрії.

"У такому випадку, так звані реверсні поставки будуть використовуватися для національних потреб, і технічно вони можуть бути запущені протягом кількох годин", - сказано в повідомленні компанії.

Прес-секретар SPP Петро Беднар сказав УНІАН, що не існує прямого взаємозв'язку між здійснюваним через Словаччину реверсом газу з ЄС в Україну і можливими поставками газу для внутрішніх потреб з сусідніх країн.

"Це тільки питання законтрактованих потужностей", - заявив він, зауваживши, що цими питаннями займаються компанії, які поставляють газ.

Прес-секретар словацької компанії Eustream, яка управляє газотранспортною системою Словаччини, Вахрам Хугурян сказав агентству, що можливе прокачування газу компанією SPP з Чехії та Австрії не призведе до автоматичного припинення реверсу газу в Україну.

В той же час він відзначив, що постачання можуть бути обмежені за технічними умовами.

"Eustream постачатиме газ в усіх напрямках і виходах із системи згідно з контрактами до тих пір, поки це технічно буде можливо", - зазначив він, відповідаючи на запитання агентства.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Угорщина оголосила про припинення реверсних поставок газу в Україну, пояснивши це рішення необхідністю перенаправити газові потоки на внутрішній ринок у зв'язку із збільшеним попитом. Раніше у вересні також Польща призупинила на два дні поставки газу з ЄС в Україну, назвавши причиною такого рішення скорочення поставок газу з Росії.

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На початку вересня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" має намір скоротити поставки газу в Євросоюз для того, щоб заблокувати реверсні поставки "блакитного палива" в Україну, якої він у червні поточного року повністю перекрив поставки газу.

Словаччина має найбільші можливостями для постачання газу з Євросоюзу в Україну: через її систему щодоби можна прокачати 27 млн кубометрів газу, тоді як через Угорщину майже 17 млн кубометрів, а через Польщу - 5 млн кубометрів газу.