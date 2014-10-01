Окупаційна влада Криму змінила директора «Чорноморнафтогазу»

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Нового керівника представили колективу у середу, 1 жовтня.

Наказ про призначення виданий Міністерством палива та енергетики Криму 30 вересня.

46-річний уродженець Сімферополя Бейм закінчив Таврійський інститут підприємництва та права за спеціальністю «економіка». У 2006 році був обраний депутатом Верховної Ради Криму п'ятого скликання.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року «Чорноморнафтогаз» очолив екс-глава російської компанії «Газпром міжрегіонгаз Краснодар» 55-річний Сергій Комісаров.

13 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що українська влада звернеться з позовом до Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі щодо експропріації Росією компанії «Чорноморнафтогаз».

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Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: за природним газом - 58,56 млрд куб. м, за газовим конденсатом - 1231 тис. тонн, за нафтою - 2530 тис. тонн.

19 березня цього року бурові установки "Чорноморнафтогазу" в Криму були захоплені озброєними людьми.