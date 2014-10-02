Словаччина: Проблеми з газом із Росії не вплинуть на реверс до України

Проблеми з газом із Росії не вплинуть на реверсні поставки до України, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РИА Новости.

"Словацька Республіка буде виконувати взяті на себе зобов'язання", - сказав Фіцо, відповідаючи на питання журналіста про те, як може відбитися зниження поставок російського газу на реверсні поставки палива зі Словаччини до України.

Раніше в середу прем'єр заявив, що словацький одержувач та імпортер російського газу, компанія Slovensky plynarensky priemysel, зареєструвала у середу зниження поставок російського газу через Україну в обсязі близько 50%.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер пояснював раніше, що заяви європейських споживачів про недопоставки газу стосуються лише додаткових обсягів, а контрактні зобов'язання "Газпром" повністю виконує. Заявки споживачів понад контрактних обсягів "Газпром" задовольняти не зобов'язаний.

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Як повідомив офіційний представник оператора газотранспортної системи Словаччини - компанії Eustream Ваграм Чугурян, реверсні поставки газу зі Словаччини до України на початку цього тижня становили 26,8-26,9 млн кубометрів, що лише трохи нижче запланованого добового максимуму в 27 млн кубометрів.

За словами Чугуряна, протягом найближчих п'яти місяців поставки газу будуть як і раніше супроводжуватися роботами з технічної перевірки і доведення всіх компонентів системи до необхідних параметрів. З 1 березня 2015 року газопровід повинен функціонувати в нормальному робочому режимі і стабільно прокачувати в Україну 27 млн кубометрів газу на добу.

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Раніше прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що Україна реверсом зі Словаччини замістить 40% російських постачань газу.