Ціни на нафту тримаються поблизу дворічного мінімуму

Ціни на нафту Brent тримаються трохи вище $94 за барель і близькі до мінімального рівня більш ніж за два роки за рахунок високої пропозиції за слабкого попиті в Європі та Китаї, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent тримаються на рівні відкриття торгів $94,16 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,03 до $90,76 за барель. Обидва еталони завершили третій квартал максимальним падінням більш ніж за два роки.

"Вкрай слабкий попит в Європі і Китаї означає, що навряд чи відбудеться значне зростання цін", - сказав стратег із сировинних ринків Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) Анкіт Пахуджа.

Генеральний секретар ОПЕК Абдулла аль-Бадрі сказав у вересні, що організація може знизити квоту на видобуток до 29,5 мільйона барелів на добу з 30 мільйонів в 2015 році. Багато аналітиків також пророкують скорочення видобутку.

"Ми думаємо, що ОПЕК скоротить видобуток, але поки незрозуміло, чи буде зниження настільки значним, як прогнозують деякі учасники ринку. Питання в тому, чи захоче Саудівська Аравія віддавати частину ринку Ірану та Лівії", - сказав Пахуджа.

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Саудівська Аравія в середу повідомила про несподівано різке зниження цін на листопадові партії нафти для азіатських клієнтів, демонструючи прагнення зберегти частку ринку.

National Australia Bank знизив прогноз середньорічної ціни Brent в 2015 році до $103 за барель з $105, враховуючи погіршення економічних умов в Китаї, Японії і багатьох країнах Європи.

"Очікування ринку щодо цін на нафту різко знизилися з червня, оскільки достатня пропозиція за слабкого попиту як і раніше має сильніший вплив на ринок, ніж геополітичні проблеми на Близькому Сході", - йдеться в звіті банку.

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