Росія у вересні скоротила експорт газу на 35%
Поставки газу в ближнє зарубіжжя скоротилися з 5,6 млрд кубометрів до 1,832 млрд кубометрів
Експорт газу з Росії у вересні скоротився на 35% до 11,571 млрд кубометрів, йдеться в матеріалах Центрального диспетчерського управління (ЦДУ) ПЕК, повідомляє Прайм.
У тому числі поставки газу в ближнє зарубіжжя скоротилися з 5,6 млрд кубометрів до 1,832 млрд кубометрів.
Експорт газу в далеке зарубіжжя також знизився - з 11,1 млрд кубометрів до 8,691 млрд кубометрів.
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Як повідомляв УНІАН, в останні місяці з'явилися повідомлення від газових компаній Польщі, Словаччини, Німеччини, Австрії та Румунії про те, що "Газпром" почав поставляти менше газу, ніж компанії у нього замовляють.
У вересні британська Financial Times написала, що "Газпром" вирішив обмежити постачання газу Євросоюзу для того, щоб заблокувати реверсні постачання палива Україні, якій він з червня припинив постачати газ і яка за рахунок поставок з ЄС хоче покрити частину газового дефіциту.
Найбільшими можливостями щодо постачання газу з ЄС до України має Словаччина, яка почала реверс з початку цього місяця.