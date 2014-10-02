Росія використовує газ для політичних цілей - глава уряду Словаччини

Один із найбільших постачальників газу для Європейського Союзу - Російська Федерація використовує "блакитне паливо" для досягнення своєї політичної мети, заявив глава уряду Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи скорочення газових поставок до країни.

"Я використовував цей вислів раніше, і скористаюся ним ще раз: газ став інструментом у політичній боротьбі", - сказав прем'єр, якого цитує агентство Reuters.

Фіцо повідомив, що росіяни пояснили учорашнє скорочення поставок газу до Словаччини до 50% від того, що замовляла національна газова компанія SPP, "технічними проблемами", викликаними необхідністю наповнити газові сховища для проходження зимового періоду.

Він зазначив, що уряд збере засідання кризового штабу через ситуацію, що виникла, але також запевнив, що Словаччина виконуватиме свої зобов'язання з поставок газу з ЄС в Україну.

За даними оператора словацької газотранспортної системи Eustream, які має у своєму розпорядженні УНІАН, 1 жовтня до Словаччини через Великі Капушани на кордоні з Україною поставлено близько 48 млн кубометрів газу - приблизно стільки ж, як і днем раніше при щодобових поставках у вересні на рівні від близько 46 до 63 млн кубометрів.

Водночас, порівняно з 1 жовтня минулого року, поставки зменшилися у 3,5 разу. У жовтні 2013 року щодоби через Україну, яка є головним маршрутом поставок російського газу до Словаччини, поставлялося від 124 до 187 млн кубометрів. У вересні минулого року поставки були ще більші, і становили від 160 до 210 млн кубометрів газу.

Польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк сказав УНІАН, що така велика різниця в обсягах поставок газу до Словаччини у річному виразі може бути викликана великими запасами палива, накопиченими за рахунок теплої зими, і, можливо, більш активним закачуванням палива в сховища у попередні місяці через черговий газовий конфлікт України і Росії.

Як повідомляв УНІАН, учора словацька компанія SPP заявила, що через скорочення поставок російського газу, який поставляється через Україну, компанія була вимушена купувати паливо на європейському спотовому ринку, і не виключила можливості прокачування газу в країну з Чехії і Австрії. Це теоретично може поставити під загрозу реверс газу з ЄС в Україну через обмежені можливості існуючих газопроводів.

Минулого тижня Угорщина оголосила про припинення поставок газу в Україну, пояснивши це рішення необхідністю перенаправити газ на внутрішній ринок, і відразу після цього оголосила про згоду "Газпрому" збільшити поставки цього палива в країну.

Раніше цього місяця Польща також припиняла на 2 дні поставки газу в Україну через скорочення газових поставок з РФ, а на початку вересня британська Financial Times писала про плани "Газпрому" скоротити поставки газу до Євросоюзу для того, щоб заблокувати його реверс в Україну.

Словаччина, яка одержує з РФ до 98% необхідного їй газу, має найбільші можливості з реверсу цього палива в Україну: 27 млн кубометрів на добу. Через Угорщину і Польщу можна прокачувати до 17 і 5 млн кубометрів, відповідно.