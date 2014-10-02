Голову "Укртрансгазу" знову усунули від керівництва компанією

Голова правління ПАТ «Укртрансгаз» Ігор Лохман знову відсторонений від посади рішенням зборів акціонерів.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу України».

«1 жовтня 2014 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» було припинено повноваження Лохмана І.В.», - йдеться у повідомленні.

Перед цим рішенням, акціонери виконали постанову Печерського районного суду Києва у справі за позовом Лохмана до ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Нафтогаз України» та до третьої особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо поновлення його на посаді з 10 червня, однак знову відсторонили уже з 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня на загальних зборах акціонерів уже приймали рішення про усунення Ігоря Лохмана з посади голови правління.

8 липня головою "Укртрансгазу" призначили заступника глави НАК «Нафтогаз України» Ігоря Прокопіва.

16 квітня поточного року головний інженер «Укртрансгазу» Ігор Лохман очолив компанію.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».